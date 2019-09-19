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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

1 saat önce

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayseri- Sivas karayolunun 51'inci kilometresindeki Sarıoğlan  kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Kayseri yönüne giden Cemil Çat (37) yönetimindeki 38 EL 981 plakalı otomobil, Erdinç Cırık (31) yönetimindeki 38 HS 058 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Rukiye Cırık (28), Ayşenur Cırık (2) ile Nurşen Çat (34), Vahide Çat (55), İdris Efe (9) ve Eray Çat (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sarıoğlan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:48 Kaynak: DHA
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