Üye Girişi
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

27.06.2021 17:36
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kocasinan ilçesi Yenimahalle 16'ncı Cadde'de meydana geldi. Osman Ç. yönetimindeki 38 ZS 700 plakalı otomobil, Mustafa Ç. idaresindeki 38 VV 222 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü ile yolcular G.Ç., A.Ç., O.Ç., İ.Ç., G.S.K ve M.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Kayseri
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kocasinan, Otomobil, Kayseri, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı 17:34 Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı Göztepe, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Filip Novak'ı kadrosuna dahil etmek istiyor 17:17 Göztepe, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Filip Novak'ı kadrosuna dahil etmek istiyor Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi 16:52 Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi
Son 30 yılda üretilen en büyük denizaltı! Putin'in yeni savaş makinesi 16:12 Son 30 yılda üretilen en büyük denizaltı! Putin'in yeni savaş makinesi "Belgorod" denize açıldı Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak 16:07 Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı 15:43 İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı
Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı 14:47 Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu 13:40 Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu

Son Dakika Haberleri
17:17 Genç kızların kavgasını zevk alarak izleyen erkekler, üstüne de "kafasına vur" diye tezahürat yaptı
17:16 Göztepe, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Filip Novak'ı kadrosuna dahil etmek istiyor
17:15 Marmaris'te yangını söndürmeye giden itfaiye de kaza yaptı
16:51 Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi
16:43 Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde hayatını kaybetti
16:12 Son 30 yılda üretilen en büyük denizaltı! Putin'in yeni savaş makinesi "Belgorod" denize açıldı
16:06 Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak
15:42 İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı
15:34 13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçakladı! Kadın, hayatını kaybetti
15:33 G.Saray'da, teknik direktör Fatih Terim için yarın imza töreni yapılacak
Türkiye'de de faaliyet gösteriyor! Dev kripto para borsası İngiltere'de operasyonları durduruyor Türkiye'de de faaliyet gösteriyor! Dev kripto para borsası İngiltere'de operasyonları durduruyor         
17:50
Doyasıya eğlendiler! Fenerbahçe'nin yıldızlarının horon teptiği anlar yoğun ilgi gördü Doyasıya eğlendiler! Fenerbahçe'nin yıldızlarının horon teptiği anlar yoğun ilgi gördü         
17:26
Genç kızların kavgasını zevk alarak izleyen erkekler, üstüne de Genç kızların kavgasını zevk alarak izleyen erkekler, üstüne de "kafasına vur" diye tezahürat yaptı         
17:17
Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde hayatını kaybetti Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde hayatını kaybetti         
16:43
İçişleri bakan yardımcılarından CHP'ye tepki: Polisimize İçişleri bakan yardımcılarından CHP'ye tepki: Polisimize "zorba" diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz         
16:12
Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası Çeşme! Bölgedeki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası Çeşme! Bölgedeki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi         
16:04
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı         
14:11
İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi         
13:34
Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti         
12:22
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak         
09:29
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü         
09:21
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 18:00:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement