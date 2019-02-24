Son Dakika Haberleri: Kayseri'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kayseri'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

41 dakika önce

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yukarı Mahallesi'ndeki Seyir Tepesi'nin altında bulunan yolda meydana geldi. Ertuğrul Baş yönetimindeki 25 DR 312 plakalı otomobil, Sezai Direk yönetimindeki 34 VK 0831 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Gizem Direk yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar,  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ertuğrul Baş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:05 Kaynak: DHA

Talas, Kayseri, Güncel
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