Diğer sürücü A.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaralanan O.A. ile sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan eşi G.A, sağlık görevlileri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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