İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

15.06.2022 15:52

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A. yönetimindeki 50 DU 259 plakalı otomobil, 19 Mayıs Mahallesi

Şehit Mehmet Baydur Caddesi'nde, A.G. idaresindeki 06 CAA 215 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan O.A. ile sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan eşi G.A, sağlık görevlileri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer sürücü A.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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