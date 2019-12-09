Son Dakika › Güncel › Kayseri'de ikinci kattan düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Kayseri'de ikinci kattan düşen kişi ağır yaralandı
6 saat önce
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:16 Kaynak: AA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.
Gevhernesibe Mahallesi Rıhtım Sokak'taki 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede yaşayan minare ustası Nadir Genç (38), pencereden beton zemine düştü.
Genç'i yaralı halde gören komşularının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi.
İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Genç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı 3 kişiyi öldüren katil zanlısı: "Ben 1 suç işledim" Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı