Kayseri'de İl Ekonomisi Toplantısı Yapıldı

Kayseri'de il ekonomi toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kayseri'de il ekonomi toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirildi.



Kayseri Ticaret Odasının (KTO) konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Kayseri'nin ekonomik durumu, mevcut potansiyeli ve devam eden kamu ile özel sektör yatırımları görüşüldü.



Toplantının açılışında konuşan Vali Günaydın, ülke olarak güçlü olabilmek için üreteni desteklemek gerekliliğini vurgulayarak, her zaman üretenin ve ihracatçının yanlarında olacaklarını ifade etti.



Bu gibi toplantılarda konuşulan konuların icraata da dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Vali Günaydın, şunları kaydetti:



"Sorunları konuşmakla kalmayıp icraata dökmemiz lazım. Burada çok güzel şeyler konuşabiliriz, çok güzel düşünceler ortaya koyabiliriz, bunlar hayata geçmedikten sonra, ülkemize ve ilimize fayda sağlamadıktan sonra hiçbir anlamının da olmayacağını düşünüyorum. İncesu'da toplantı yaparak artık yavaş yavaş bu turları başlattık. Bugün burada benden çok sizin konuşmanızı istiyorum. Sizin yaşadığınız sorunları öğrenmek istiyorum. Bu sorunları hep birlikte ilgili makamlara süratle iletip sonuç almamız lazım. Çünkü biz biliyoruz ki Kayseri olarak çok önemli bir potansiyelimiz var. Geçmişte başardığımız çok önemli işler var. Bunları artık daha ileri noktalara taşımalıyız. Bölgelerin farklılıkları ve özelliklerine göre birtakım düzenlemeler yapılması gerekiyorsa biz bunları süratli bir şekilde alır sayın milletvekillerimiz ve sizlerle beraber ilgili mercilere iletiriz."



Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunulmasının ardından sona erdi.

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