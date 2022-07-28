Valilikten yapılan yazılı açıklamada, güven timlerinin sorumluluk bölgelerinde, turizm ve mesire alanlarında, suçlularla etkin mücadele etmek ve asayişin temini için görevini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de jandarma 'güven timleri' çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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