Kayseri'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

16.08.2022 11:06
Kayseri'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kayseri'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Kayseri'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ildeki yatırımların, sosyal ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği 2022 üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Çiçek, vali yardımcıları Abdullah Kalkan ve Şenol Esmer, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Çiçek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, il ve ülke için var güçleriyle çalışmaya, üretmeye gayret göstereceklerini belirtti.

Bu toplantıda yılın ilk altı ayı ve önümüzdeki dönem çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunacaklarını kaydeden Çiçek, projeler hakkında bilgi verdi.

Çiçek, "İlimizde toplam proje sayısı 545, bu projelerin toplam tutarı 21 milyar 715 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, kentte yürütülen, programlanan yatırım ve projelerle ilgili bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Gökmen Çiçek, Hisarcık, Kayseri, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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