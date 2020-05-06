Kayseri'de İl Pandemi Kurulu toplandı - Son Dakika

Kayseri'de, İl Pandemi Kurulu Vali Şehmus Günaydın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sürecin Kayseri'de başarıyla yürütüldüğünü ve bundan sonra da rehavete kapılmadan aynı hassasiyetle önlemlere uyulması gerektiğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü ve ekibine teşekkür eden Büyükkılıç, filyasyon uygulamalarıyla Türkiye genelinde ilk üçte yer aldıklarını savundu.

Huzurevinde de hiç hastalık yaşanmadığını kaydeden Büyükkılıç, "Huzurevinde, ne 142 tane misafirimizde ne de çalışanlarımızda bir tane pozitif çıkmadı. Burada daha önce karantina mantığıyla almış olduğumuz önlemler, ziyaretçiye kapatmış olmamız, çalışanlarımızı da karantinaya almış olmamız bunda en büyük kazanımı sağladı. O açıdan ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınındaki vakalarda yaşanan düşüşün ardından bazı büyükşehirlerde kalkan yasaklara ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenlere de değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Elbette, ilk 7 şehrin içerisine girmek isterdik ama bu belki bir miktar görevi ihmal etmeyi ya da kamuoyu tarafından 'Nasıl olsa şehrimiz temizmiş, herhangi bir sorun yokmuş' kanaatinin yanında şunları söyleyerek görüşümü de paylaşmak istiyorum. Vaki olanda hayır vardır, geç olsun güç olmasın. İnşallah bu anlayış içerisinde bizler sorumluluk alanlarımızı örnek teşkil edecek olan sözlerimizi çok daha dikkatli konuşarak, paylaşarak önümüzdeki süreçte şehrimizin adeta üzerine titremeli ve korumalıyız. Elbette, Kayseri sırf Kayseri'den ibaret değil, etrafında 8 ili de kapsayacak şekilde bir bölge şehri. Hem hizmet bağlamında, hem de cazibe merkezi olması bağlamında. O açıdan Kayseri hepimiz için önemli. Bölge için ve ülkemiz için önemli. Yatırımcılarımız açısından önemli. İşte bu bütün hassasiyetleri göz önüne alarak, izolasyonları sürdürmeliyiz. Karantina konusunda gerekli hassasiyetleri göstermeliyiz."