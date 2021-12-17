Kayseri'de ilaç yapımında kullanılan aktar ürünleri ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de ilaç yapımında kullanılan kurutulmuş aktar ürünlerinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Melikgazi ilçesinde Y.A'nın ikamet ettiği bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda ilaç yapımında kullanılan 23 kurutulmuş aktar ürünü, 28 cam şişe içerisinde ilaç yapımında kullanılan tıbbi aktar ürünü,144 cam şişe içerisinde içeriği belli olmayan tıbbi malzeme, 23 cam şişe içerisinde bitkisel sıvı karışımı, 8 plastik kutu içerisinde tedavi amaçlı kullanılan jel, 355 ilaç saklama boş cam şişesi, 38 ilaç saklamada kullanılan boş rimel kutu su,14 cam şişe içinde tıbbi karışım, 78 hacamat kupası,10 hacamat için kullanılan vakum tabancası,1 plastik su kabı içerisinde canlı 2 sülük, bir ruhsatsız av tüfeği ve 47 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.