Kayseri'de ilçe belediyelerinden kısa kısa

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 4. Mühendislik Zirvesi'nde tanıştığı öğrencileri makamında kabul etti.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye binasında gerçekleşen görüşmede, elektrikli otomobil üzerine çalışma yapan mühendis adaylarıyla fikir alış verişinde bulunan Yalçın, öğrencilere destek sözü verdi.

Ziyarette genç mühendis adayları da yaptıkları çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi sundu. Özellikle elektrikli otomobil üzerinde önemli başarılar elde ettiklerini aktaran gençler, sağlanacak destekle çok daha iyi noktalara geleceklerini kaydetti.

Yahyalı Belediyesi personeline EBYS eğitimi

Yahyalı Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yazılımı yapılan e-Belediye Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) modülüne geçiş yapıyor.

Gelecek yıl içinde yeni sisteme geçiş yapmayı planlayan Yahyalı Belediyesi personeline, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı uzmanları tarafından e-Belediye EBYS modülü eğitimi verildi.

Belediye Meclis Salonunda 2 gün süren eğitime katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, hizmetlerinden dolayı bakanlığa teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar'dan lise ziyareti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Çolakbayrakdar, Kayseri'nin geleceği için çocukların, gençlerin sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, "Özellikle yeni ve farklı hizmetlerimizle Türkiye'de sayılı belediyelerin yaptığı örnek çalışmaları yapıyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Milli ve manevi değerlerimizle ilgili daha donanımlı nesiller yetişmesi için birçok projeyi hayata geçirdik. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivitelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz." dedi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise eğitime verdiği desteklerden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.



Melikgazi Belediyesi çalışanlarına hizmet için eğitim semineri

Melikgazi Belediyesi personeline yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitim programı dahilinde, "Elektronik Belge Yönetim Sistemi" konulu eğitim verildi.



Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bakanlık uzmanları tarafından birimlerin büro çalışanlarına uygulamalı, soru-cevap ve örnek evraklar üzerinden eğitim verildiğini ifade etti.

Melikgazi Belediyesi hizmet içi seminerler dizisinin devam edeceğini kaydeden Palancıoğlu, seminerin iki gün süreceğini ve 240 çalışana eğitim verileceğini kaydetti.