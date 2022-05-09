Kayseri'de ilçe belediyesi 500 bin organik fide dağıttı - Son Dakika
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Kayseri'de ilçe belediyesi 500 bin organik fide dağıttı

09.05.2022 09:16
Kayseri'de ilçe belediyesi 500 bin organik fide dağıttı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesince, 500 bin organik domates fidesi ücretsiz dağıtıldı.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesince, 500 bin organik domates fidesi ücretsiz dağıtıldı.

Belediye binası karşısındaki Mimar Sinan Parkı'nda, sağlıklı toplum adına organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek için gerçekleştirilen etkinlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fide dağıtımında yaptığı konuşmada, geleneksel etkinliğe salgın dolayısıyla iki yıl ara vermek zorunda kaldıklarını anlattı.

Bu yıl yeniden başlanan etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çolakbayrakdar, "Bu fideler yerli tohumdan üretilme özelliği taşıyor. Bu açıdan çok önemli. Geçtiğimiz süreç gıdanın, gıda güvenliğinin, kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi." dedi.

Vatandaşlar ise fide dağıtımından dolayı Çolakbayrakdar ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

YORUMLAR
500
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Kocasinan, Domates, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de ilçe belediyesi 500 bin organik fide dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de ilçe belediyesi 500 bin organik fide dağıttı - Son Dakika
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