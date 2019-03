Kayseri'de İlk Defa Resmi Beyzbol Müsabakası Oynanacak

KAYSERİ - Kayseri, Okullar Arası Yıldız-Genç Erkek Beyzbol Türkiye Şampiyonası'na kapılarını ilk defa açtı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Yıllar öncesinde Amerikan filmlerinde izlemiş olduğumuz sportif faaliyetleri şu an bu ülkenin gençliği en iyi şekilde yapıyor" dedi.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Okullar Arası Yıldız-Genç Erkek Beyzbol Türkiye Şampiyonası'na bu yıl Kayseri ev sahipliği yaptı. Şampiyona ile Kayseri'de ilk defa resmi olarak beyzbol müsabakası oynandı. Şampiyonanın açılış seremonisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Açılış konuşmasını yapan amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, "Beyzbol Okul Sporları Türkiye Şampiyonasına Amatör Spor Federasyonu Tesislerinde yapmaktan ve sizleri Kayseri'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizler geçmişte ataerkil ailelerdik. Anne ve baba ne derse çocuk onun sözünü tutardı. Şimdi hızla çocukerkil aile olmaya doğru gidiyoruz. Baba asgari ücretle çalışıyor ama çocuğunun ısrarına dayanamayıp gerekirse kredi çekerek akıllı telefon alıyor. Akıllı telefon ve internet sayesinde çocuk obez oluyor. Bunun tek çözümü amatör spordur. Bizim kesinlikle sporu yaymamız lazım" ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de, "Kayseri'de ilk defa bu branşta müsabaka yapıyoruz. Bizler de genç yavrularımız kadar heyecanlıyız. Çünkü bizler bu branşı sadece televizyonlarda görüyorduk. Yıllar öncesinde Amerikan filmlerinde izlemiş olduğumuz sportif faaliyetleri şu an bu ülkenin gençliği en iyi şekilde yaparak bütün dünyaya bir mesaj veriyor. 'Biz her spor branşında, her yerde varız' diyor. Biz millet olarak bütün dünyada var olduğumuz gibi spor olarak da her zaman, her yerde varız. Bunun da bir mimarı varsa, bu branşa gayret gösteren, bu branşı geliştiren değerli öğretmenlerimizdir. Hepinize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ise "İlk başladığımız faaliyet 3-4 takımlayken, bugün burada 36 takımın olması gerçekten onur ve gurur verici bir şeydir. Ben okul sporları faaliyeti ile güreşe başladım. Onun sayesinde milli sporcu oldum. Onun sayesinde devlet memuru oldum. Onun sayesinde federasyon başkanlığına uzandım. İnşallah kazasız, belasız sakatlığın olmadığı bir faaliyet olur" diye konuştu.

