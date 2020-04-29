Kayseri'de ilk kez online basın toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de ilk kez online basın toplantısı yapıldı

6 saat önce

Korona virüsten etkilenen işletmeler için uygulamaya konulan Nefes Kredisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı Kayseri'de ilk defa video konferans yöntemi ile düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı.

Kayseri'de ilk kez online basın toplantısı yapıldı, System.String[]

Korona virüsten etkilenen işletmeler için uygulamaya konulan Nefes Kredisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı Kayseri'de ilk defa video konferans yöntemi ile düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı. Toplantıda konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Nefesimiz yetene kadar nefes vereceğiz" dedi.

Toplantıya Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile basın mensupları video konferans yöntemi kile toplantıya katıldı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Kayseri'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 27 Nisan Pazartesi günü TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Denizbank Genel Müdürlüğü arasında Nefes Kredisi imzaları atıldı. Kayseri'de bu zor süreçte yaşanan sıkıntılara çözüm sağlamak amacıyla odalar ve borsalar olarak katkı sağlamak istedik. Koronavirüs salgınından etkilenen işletmeler için Anadolu'nun ticaret merkezi Kayseri'de de nefes kredisinin kullanması için çalışıyoruz. 20 bine yakın üyemiz var. Nefesimiz yetene kadar nefes vereceğiz. Çoğunluk üyemizin kullanması için üst limiti 50 bin TL olarak yaptık" dedi.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise, "Korona virüs salgını tüm dünya ekonomilerinde ciddi krize sebep oldu. Bu süreçten olumsuz etkilenen iş hacimleri yüzde 50 oranında düşen, işletmelerini geçici olarak kapatmak zorunda olan üyeler oldu. Bu üyelere nefes aldırmak için TOBB 365 oda ve borsanın katkısı ile yeni bir çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz yıllarda 6 defa nefes kredisi gerçekleştirilmişti. Biz de üyelerimizin finans imkanına kavuşmaları amacıyla yeni nefes kredisi çalışmasını sunduk.

Nefes kredisinden yararlanmak isteyen üyelerimiz Kayseri Sanayi Odası faaliyet belgesi ile online ve ücretsiz alarak banka şubelerine başvurabilecekler ve azami 100 bin TL kredi kullanabilecekler. Vergi ve SGK borcu yoktur yazısı istenmeyecek. Odamıza gelmelerine gerek yok, başvurusu için internet üzerinden web sitemizden alabilirler. Anlaşılan bankanın herhangi bir şubesine giderek başvurularını yapabilirler. Yeni nefes kredisinin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör ise, "Dönem birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken dönem. Türkiye olarak başından beri pandemi döneminde başarılı bir sınav verdiğimizi, ciddi anlamda dünyaya bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Kayseri üzerinde pandemi şartları doğrultusunda 12.00-17.00 arasında açıyorduk. Özel bir bankayız ama biz bir kamu görevi yapıyoruz. İlk günden itibaren hizmetimize ara vermedik. Nefes kredisinin getirdiği büyük sorumluluk sonrasında şubelerimizi 09.00-17.00 arasında hizmet verebilir hale getirdik. Kayseri'de 10 adet şubemiz var. Hepsi oda ve borsa üyelerimize hizmet veriyor durumundalar. Banka olarak bu yılı kar yılı olarak değil ar yılı olarak düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın "Bize tele konferansla basın toplantısı yapacaksınız derseler buna inanamazdık. Gelişen şartlar ve teknoloji bunları mümkün kılıyor. Sanayi ve Ticaret Odasının üyelerinin ayakta kalması ekonomiyi de ayakta tutacak. Bazı işletmeler iki meslek grubun da üye. Bunlar başvurularını hangi kurumdan alacaklar? Kayseri'ye ne kadar limit ayrıldı. Üst veya alt limit var mı?" sorusu üzerine, Cem Turgut Gelgör, "Şartlar özellikle odalar ve borsalar üzerinde değişmiyor. Limitlerde oda ve borsalar bazında değişiklik olabilir. Bizim için nereden belge alırsa başvurularını yapabilirler. TOBB'un üyesi olduğu herhangi bir oda veya borsadan getirebilir. Limitler konusunda TOBB'un belirttiği limitler var. Odaların verdiği mevduat desteği var bunun 10 katı kadar limit var. Limitlerimiz yeterli görünüyor. Bu dönemde de sıkıntı yaşamadan nefes kredisini temin edebiliriz. Başvurularımız başladı" cevabını verdi. - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:06 Kaynak: İHA


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