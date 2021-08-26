Kayseri'de ilk kez üretilen karabuğday hasat edildi - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde "Karabuğday Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında tarla günü etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik, Kopçu Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

İl Müdürü Mustafa Şahin, burada yaptığı konuşmada, 2020'de tüm dünyada yaşanan salgının insanlar için tarımın aslında ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu hatırlattığını söyledi.

Hızla değişen dünyada insanların refah seviyesi arttıkça tüketimin de arttığını, buna paralel olarak doğal ve organik ürünlere yönelişin de artmaya başladığını kaydeden Şahin, buna bağlı olarak karabuğday tüketiminin de artış gösterdiğini anlattı.

Dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilmekte olan ve çölyak hastalarının aradığı en önemli ürünlerden olan glütensiz un için karabuğday üretiminin gerçekleştirildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"İlimizde Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütmüş olduğu projede, Çubuklu ve Kopçu mahallelerinde toplamda 20 dekar alanda ilk kez üretimi gerçekleştirilmiştir. 10- 19 Mayıs tarihlerinde ekim yapılmış olup, 90 günde vejatatif gelişimini tamamlamıştır. Bakanlık olarak karabuğday ekimini destekleyerek, hem işlenmeyen tarım alanlarını ekonomiye kazandırmayı hem de çiftçimizin gelir seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz."