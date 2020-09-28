Kayseri'de ilkokullarda 'Uygulamalı Hijyen Eğitimi' verildi - Son Dakika

Kayseri'de Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliği ile ilkokul öğrencileri için düzenlenen 'Uygulamalı Hijyen Eğitimi' verildi. Eğitimlere katılan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Çocuklarımızı en büyük değerimiz olarak koruyacağız" dedi.

Türkiye genelinde 19 pilot ilde 2 bin 199 okulda düzenlenen eğitim, uzmanlar tarafından Kayseri'de de 47 okulda verilecek. Besime Özderici İlkokulunda düzenlenen eğitime İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya katılarak, öğrencilerle birlikte bilgi aldı.

Devletin bütün kademelerinin çocukların sağlığı açısından önlem aldığını söyleyen Celalettin Ekinci, "Bu hafta, uygulamamızın 2. haftası. 2. haftamızda da yine çocuklarımız haftada 2 gün olmak üzere okula gelecekler. Eğitim ve öğretime bu şekilde devam edecekler. Tabi takdir edersiniz ki, ana sınıflarında ve 14. Sınıflar da uzaktan eğitim çok mümkün değil. Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki, devletin bütün kademeleri çocuklarımızın sağlığı açısından her türlü önlemi alıyor. Okullarımız her türlü dezenfektan, maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde dezenfekte ediliyor. Bunun bir diğer yönü de covid ile mücadele de covid'in buluşma yollarını, korunma yollarını çocuklarımıza, öğretmenlerimize anlatılması. İlimiz de 47 tane okul bu manada pilot seçildi. Şu anda içinde bulunduğumuz okulda bunlardan bir tanesi. Covid'in bulaşma yollarını, nasıl korunacağımız konusunda uzmanımızdan, doktorumuzdan bilgi almak için buradayım. Emek veren tüm kademelere, tüm kurumlara çok çok teşekkür ediyorum. Bizler üzerimize düşen mesafeyi büyük bir hassasiyet içerisinde yerine getirmek için gayretle çaba gösteriyoruz. Çocuklarımızın bize emanet olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Elimizden geldiği kadar onları hazinelerimiz olarak koruyacağız. En büyük değerlerimiz olarak koruyacağız" dedi. - KAYSERİ