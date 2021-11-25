İnşaat bekçisi şantiyede ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir inşaat bekçisi şantiye alanında ölü bulundu.
Erenköy Mahallesi Erenköy Caddesi'ndeki bir inşaatta bekçilik yapan K.A'yı (60) şantiyedeki kulübede göremeyen işçiler etrafa bakmaya başladı.
Şantiye alanında K.A'yı yerde hareketsiz yatarken bulan işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, K.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan bekçinin cesedi, incelemenin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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