Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kayseri'de bir inşaatın 8. katından asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

8'İNCİ KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan S.D. (21) 8. kattan asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. S.D. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor.