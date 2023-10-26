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Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 26.10.2023 10:53

Kayseri'de bir inşaatın 8. katından asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

Kayseri'de bir inşaatın 8. katından asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

8'İNCİ KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan S.D. (21) 8. kattan asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. S.D. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Kayseri, Kaza, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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