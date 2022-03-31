Kayseri'de inşaatta asansör boşluğuna düşen bekçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kayseri'de inşaatta asansör boşluğuna düşen bekçi yaşamını yitirdi

31.03.2022 16:42
Kayseri'de inşaatta asansör boşluğuna düşen bekçi yaşamını yitirdi

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde inşaatın asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde inşaatın asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Köşk Mahallesi Kurukaya Sokak'ta 14 katlı bina inşaatında bekçilik yapan H.S. (77), asansör boşluğunda ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin incelemesinin ardından H.S'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

H.S'nin, yüksek katlardan asansör boşluğuna düştüğü belirlendi.

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Kayseri, Bekçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri'de inşaatta asansör boşluğuna düşen bekçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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