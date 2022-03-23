Kayseri'de inşaattan demir çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de inşaattan demir çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

23.03.2022 09:30
Kayseri'de inşaattan demir çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de 2 şüpheli, inşattan çaldıkları demirleri hurdacıya satmak isterken suçüstü yakalandı.

Kayseri'de 2 şüpheli, inşattan çaldıkları demirleri hurdacıya satmak isterken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki inşaatlarda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili yürüttükleri çalışmada, çaldıkları demir blokları Anbar Mahallesi'ndeki bir hurdacıya satmaya çalışan F.I. (27) ve K.C'yi (30) suçüstü yakaladı.

Zanlıların aracında çalıntı olduğu tespit edilen demir bloklar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Satamadan yakalandılar Satamadan yakalandılar Kayseri'de içinde 61 bin avro bulunan kasayı çalan 3 zanlı tutuklandı Kayseri'de içinde 61 bin avro bulunan kasayı çalan 3 zanlı tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Anbar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de inşaattan demir çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:30 Son dakika! Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
09:00 Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:54 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve İzmir dahil 22 ilde turuncu ve sarı kodlu uyarı
08:52 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:46 Iğdır'da "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı
08:33 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
08:12 Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu
07:50 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı! Hafta sonu havalar ısınıyor
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 09:36:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de inşaattan demir çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement