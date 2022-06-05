İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

05.06.2022 11:14

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Mobilyacılar Sitesi Küme Evleri'ndeki inşaatta çalışan Osman K. (58), binanın 4. katındaki iskeleden dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Ekipler, Osman K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Oman K'nin naaşı iş arkadaşlarınca cenaze aracına taşınarak, Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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