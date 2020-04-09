Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika

İşçinin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Ramazan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 'ndeki inşaatta çalışan Ramazan K. (29), 11'inci kattan zemine düştü.

Kayseri 'de inşaatın 11. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

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