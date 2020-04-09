Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika

Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü
6 saat önce
Kayseri'de inşaatın 11. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Kayseri'de inşaatın 11. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Ramazan K. (29), 11'inci kattan zemine düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Ramazan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:58 Kaynak: AA
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