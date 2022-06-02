Kayseri'de inşaattan hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de inşaattan hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

02.06.2022 18:13
Kayseri'de inşaattan hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir inşaattan malzeme çaldıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir inşaattan malzeme çaldıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkilet Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ebiç Mahallesi'nde O.K'ye ait inşaatta meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, O.Y, E.A. ile C.B'yi yakaladı.

Evde yapılan aramada, hırsızlıkta kullanılan birçok suç aleti ile inşaat malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kocasinan, Jandarma, Erkilet, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de inşaattan hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de inşaattan hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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