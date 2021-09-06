Kayseri'de inşaattan merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı - Son Dakika

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi Becen Caddesi'nde iki katlı evin inşaatında çalışan S.Ö, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

Kayseri 'de inşaatı süren müstakil evin ikinci katından merdiven boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Kaza yapan araca bakmak için duran araç, yeni bir kazaya sebep oldu: Toplam 7 yaralı