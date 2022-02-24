Kayseri'de inşaattan ve otomobilden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de inşaattan ve otomobilden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

24.02.2022 09:11
Kayseri'de inşaattan ve otomobilden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Kayseri'de inşaattan ve otomobilden çeşitli malzemeler çaldığı ileri sürülen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseri'de inşaattan ve otomobilden çeşitli malzemeler çaldığı ileri sürülen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir inşaattan 50 bin lira, bir otomobilden de 30 bin lira değerinde elektrikli el aletleri ile çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine yürüttükleri çalışmada, şüpheli B.Y'yi yakaladı.

"Yağma, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve tehdit" suçlarından da arandığı belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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