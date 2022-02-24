Kayseri'de inşaattan ve otomobilden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de inşaattan ve otomobilden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

24.02.2022 17:05
Kayseri'de inşaattan ve otomobilden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Kayseri'de inşaattan ve otomobilden çeşitli malzemeler çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de inşaattan ve otomobilden çeşitli malzemeler çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir inşaattan 50 bin lira, bir otomobilden de 30 bin lira değerinde elektrikli el aletleri ile çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine yürüttükleri çalışmada, şüpheli B.Y'yi yakaladı.

"Yağma, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve tehdit" suçlarından da arandığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de inşaattan ve otomobilden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de inşaattan ve otomobilden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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