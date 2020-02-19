Kayseri'de insan kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
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Kayseri'de insan kaçakçılarına operasyon

28 dakika önce

Kayseri'de insan kaçakçılarına operasyonKAYSERİ'den Almanya'ya gitmeye çalışan 4 kişilik aileye sahte izin ve kimlik düzenleyen Bulgaristan uyruklu Polina K. ve Selçuk Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de insan kaçakçılarına operasyon

KAYSERİ'den Almanya'ya gitmeye çalışan 4 kişilik aileye sahte izin ve kimlik düzenleyen Bulgaristan uyruklu Polina K. ve Selçuk Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklandı.

Kayseri'den Almanya'ya gitmeye çalışan 4 kişilik aile, Erkilet Havalimanı'nda polisin şüphesi üzerine durdurdu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Kendilerine sahte izin belgesi ve kimlik ayarlayan kişilerin isimlerini veren 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sahte belge ve kimlik düzenleyen Selçuk Ö. (54) ile Bulgaristan uyruklu Polina K. (54) ise polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de insan kaçakçılarına operasyon

Bulgaristan, Almanya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:42 Kaynak: DHA
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