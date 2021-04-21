Kayseri'de internet üzerinden dolandırıcılık yapan kadına hapis cezası verildi - Son Dakika

Mahkeme heyeti, sanık E.B'ye, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müşteki K.E. ve sanık avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık E.B. ise duruşmaya katılmadı.

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