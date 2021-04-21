Kayseri'de internet üzerinden "mutfak şefi" satma bahanesiyle bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan kadın, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müşteki K.E. ve sanık avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık E.B. ise duruşmaya katılmadı.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mağdur K.E, dolandırılmanın etkisiyle manevi olarak yıprandığını belirterek, "Sanık 250 lira zararımı gidermedi. Şikayetçiyim." dedi.
Mahkeme heyeti, sanık E.B'ye, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de internet üzerinden dolandırıcılık yapan kadına hapis cezası verildi - Son Dakika