Kayseri'de dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

28.09.2022 14:30
Kayseri'de dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "hesap çalma, oltalama, hesap kapatma ve aktif etme" yöntemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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