Kayseri'de ırmağa düşen çocuk kayboldu - Son Dakika
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Kayseri'de ırmağa düşen çocuk kayboldu

15.07.2022 16:38
Kayseri'de ırmağa düşen çocuk kayboldu

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü Zamantı Irmağı'nda kaybolan N.D.'nin (14) bulunması için çalışma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü Zamantı Irmağı'nda kaybolan N.D.'nin (14) bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yahyalı ilçesi Zamantı Irmağı'nda meydana geldi. Kent merkezinde yaşayan N.D., ailesiyle Zamantı Irmağı çevresine geldi. Irmak kenarında oturan N.D., yanındaki 2 arkadaşıyla bir anda suya kapıldı. Yanındaki 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, N.D. ise gözden kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, N.D.'nin bulunması için çalışma başlattı.


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Kayseri'de ırmakta kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı Kayseri'de ırmakta kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı Yahyalıspor yönetimi istifa etti Yahyalıspor yönetimi istifa etti
Kaynak: DHA

Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de ırmağa düşen çocuk kayboldu - Son Dakika

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