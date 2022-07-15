Kayseri'de ırmakta kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Zamantı Irmağı'nda suya kapılan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan N.D, ailesiyle Zamantı Irmağı çevresine gezmeye gitti.
N.D, ırmak yatağındaki taşların üzerinde otururken bir anda suya kapıldı.
Ailesinin bilgi vermesi üzerine AFAD ve jandarmanın katılımıyla ırmakta başlatıldı.
Ekipler, aramalar sonucu çocuğun cesedine ulaştı.
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