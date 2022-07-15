Kayseri'de ırmakta kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Kayseri'de ırmakta kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

15.07.2022 12:53

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Zamantı Irmağı'nda suya kapılan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Zamantı Irmağı'nda suya kapılan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan N.D, ailesiyle Zamantı Irmağı çevresine gezmeye gitti.

N.D, ırmak yatağındaki taşların üzerinde otururken bir anda suya kapıldı.

Ailesinin bilgi vermesi üzerine AFAD ve jandarmanın katılımıyla ırmakta başlatıldı.

Ekipler, aramalar sonucu çocuğun cesedine ulaştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de ırmakta kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de ırmakta kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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