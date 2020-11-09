Kayseri'de iş insanı cinayetinde 7 sanık için iddianame - Son Dakika

KAYSERİ'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin (49) iş yerinde tabanca ile vurularak öldürülmesiyle ilgili 5'i tutuklu, 1'i tutuksuz, 1'i firari 7 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Cinayeti 2 milyon euro karşılığında işlediğini ileri süren Emrah Yıldırım'ın ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanığın müebbet, tutuksuz tek sanığın ise 5 yıla kadar hapsi istendi.

Çimento firması sahibi Orhan Adıbelli, geçen 4 Ağustos'ta, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'taki iş yerinde tabanca ile öldürüldü. Polisin 270 kişi ile yüz yüze görüşme yapıp, 750 saatlik Mobese görüntüsünü incelemesi sonucu iş insanını öldürdüğü tespit edilen Emrah Yıldırım, Gaziantep'te yakalandı. Cinayeti 2 milyon euro karşılığında işlediğini ileri süren Yıldırım'ın ifadesi doğrultusunda Sadık Onur Mert, Doğan Kılıç, Esat K., Müslüm Polat, Müslüm Ede de gözaltına alındı, Vedat Kılıç ise firar etti. Müslüm Ede, adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı.