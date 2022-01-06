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Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

06.01.2022 17:40
Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iş insanı Orhan Adıbelli'yi ofisinin bahçesinde silahla öldüren sanık ile onu cinayete azmettirdikleri öne sürülen 7 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iş insanı Orhan Adıbelli'yi ofisinin bahçesinde silahla öldüren sanık ile onu cinayete azmettirdikleri öne sürülen 7 kişinin yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar D.K, M.P. ile kaldıkları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile V.K, S.O.M, E.Y. katılırken, sanık avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar E.K. ile M.E. duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz alan sanıklar cinayeti işleyen E.Y'nin sürekli ifade değiştirdiğini, tutarsız beyanlarda bulunduğunu, bundan dolayı uzun tutukluluk gibi mağduriyetlerinin oluştuğunu savunarak beraat ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar D.K, M.P. S.O.M'nin tahliyesine karar verirken, E.Y ile V.K'nin tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ağustos 2020'de iş yerinin bahçesinde öldürülen Orhan Adıbelli'nin katil zanlısını yakalamak için 750 saatlik kamera görüntülerini izlemiş, 270 kişi ve iş yerlerindekilerle görüşmüş, çalışmalar sonucu cinayeti Gaziantep'te yaşayan E.Y'nin (26) işlediğini belirlemişti.

E.Y. ve beraberindekilerin 8 ay önce Kayseri'ye geldikleri, Talas ilçesinde ev kiralayarak Adıbelli'yi izledikleri, evini ve aracını fotoğrafladıkları, öldürmek için uygun ortam kolladıkları tespit edilmişti. Gaziantep Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile koordineli çalışma sonucu 15 Ağustos 2020'de yakalanan E.Y, getirildiği Kayseri'de hakimlikçe tutuklanmıştı.

Adıbelli'nin eski ortak ve çalışanlarıyla husumetli olduğu tespiti üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, savcılıkta cinayeti 3 milyon avro karşılığı işlediğini itiraf eden sanığı azmettirdikleri ve ona yardım ettikleri belirlenen M.P, E.K, S.O.M, M.E. ve D.K'yi 19 Ağustos 2020'de, firari V.K'yi de 7 Mart 2021'de Gaziantep'te yakalamıştı. Kayseri'ye getirilen bu zanlıların 5'i tutuklanmış, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Münir Karaloğlu, Gaziantep, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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