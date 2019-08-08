Kayseri'de iş kazası
1 saat önce
Kayseri'de meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:04 Kaynak: AA
'de meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi
18'inci caddede bulunan bir iş yerindeki asma kat henüz öğrenilmeyen nedenle düştü.
Asma katın düşmesi sonucu işçi V.D. bacağından yaralandı.
Ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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