Son Dakika Haberleri: Kayseri'de iş kazası
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de iş kazası

1 saat önce

Kayseri'de meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Kayseri'de iş kazası, System.String[]
Kayseri'de meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 18'inci caddede bulunan bir iş yerindeki asma kat henüz öğrenilmeyen nedenle düştü.
Asma katın düşmesi sonucu işçi V.D. bacağından yaralandı.
Ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı
Dünyaevine girerken depreme yakalandılar! Panik anları kamerada 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 16:22:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de iş kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]