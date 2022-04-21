Kayseri'de iş yerinde 51 sahte plaka ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de iş yerinde 51 sahte plaka bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte sahte plaka basılıp çeşitli illere gönderildiği bilgisi üzerine M.G'nin (36) Kocasinan ilçesindeki iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda plaka basımında kullanılan pres makinesi, plaka boyama makineleri, boya, 20 ile gönderilmek üzere basılmış sahte mühürlü 51 plaka, plaka basımında kullanılan çok sayıda metal levha, harf ve rakamdan oluşan kalıplar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.