Son Dakika Haberleri: Kayseri'de İş Yerinden Hırsızlık

Kayseri'de İş Yerinden Hırsızlık

1 saat önce

Kayseri'de para gibi gösterdiği zarfın içindeki gazete parçalarıyla kuyumcudan 40 bin liralık altın çalıp kaçarken çevredekiler tarafından yakalanan üniversite öğrencisi, sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kayseri'de para gibi gösterdiği zarfın içindeki gazete parçalarıyla kuyumcudan 40 bin liralık altın çalıp kaçarken çevredekiler tarafından yakalanan üniversite öğrencisi, sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 20 yaşındaki zanlı H.Ş, Kayseri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Üniversite öğrencisi H.Ş, önceki gün, Melikgazi ilçesi Nazmi Toker Caddesi'ndeki Gazioğlu Çarşısı'nda bulunan Duran Cengiz'e (55) ait kuyumcuya girerek, bilezik almak istediğini söylemiş, 40 bin liralık bilezik karşılığında içinde para olduğunu ileri sürdüğü zarfı kuyumcuya uzatmıştı.

Kuyumcu Cengiz'in, zarftaki gazete parçalarını gördüğünü anlayan H.Ş, elindeki altınla kaçmak isterken, durumu fark eden çevredeki esnaf tarafından yakalanmıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, H.Ş'ye tepki gösterenleri sakinleştirmiş, gözaltına alınan zanlıyı emniyete götürmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:12 Kaynak: AA

Kayseri, 3. Sayfa
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