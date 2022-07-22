Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

22.07.2022 18:59
Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş yerinin deposundan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş yerinin deposundan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Kayabaşı Mahallesi Doğu Sanayi Sitesi'ndeki hırdavat malzemeleri satılan iş yerinin deposunda bulunan malzemelerin çalınması üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Ekiplerin çalışmasının ardından olayın şüphelisi Y.A. (26) tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis, çalınan malzemeleri sahibine teslim etti.

YORUMLAR
500
300 bin TL'lik hırdavat malzemesi çalan şahıs yakalandı 300 bin TL'lik hırdavat malzemesi çalan şahıs yakalandı Aranan 15 şahıs yakalandı Aranan 15 şahıs yakalandı
Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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