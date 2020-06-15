Kayseri'de iş yerleri ve araçtan hırsızlık: 4 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de iş yerleri ve araçtan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 iş yerinden ve park halindeki bir araçtan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen A.T. (22), F.D. (34), S.D. (29) ve G.E. (23), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılara ait araçta yapılan aramada çalınan malzemelerin bir kısmı bulundu.