Kayseri'de, iş yerlerinden 65 bin liralık hırsızlığın şüphelileri adliyede - Son Dakika

KAYSERİ'de, iş yerlerinden 65 bin lira değerinde kapı, pencere ve PVC tamir malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Melikgazi, Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerindeki iş yerlerinden 65 bin lira değerinde kapı, pencere ve PVC tamir malzemeleri çalındı. Hırsızlık ihbarları sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelileri U.Ç., Ü.Ç. ve D.K., Melikgazi'deki evlerinde gözaltına alındı. Çalıntı eşyalara ise el koyuldu. Şüpheliler, Melikgazi Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.