Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sahabiye ve Osmanlı mahallelerinde 2 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



İş yerlerinden 8 bilgisayar, 11 tablet ve 1 şarj cihazı ile 3 bin 750 lira değerinde sigara çalan S.K. ve C.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Malzemeler iş yeri sahiplerine teslim edildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve C.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık olayı, iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.