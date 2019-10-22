Son Dakika Haberleri: Kayseri'de işçi servis midibüsü devrildi: 20 yaralı
Son Dakika Güncel Kayseri'de işçi servis midibüsü devrildi: 20 yaralı

Kayseri'de işçi servis midibüsü devrildi: 20 yaralı

1 saat önce

Kayseri'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Kayseri'de işçi servis midibüsü devrildi: 20 yaralı, System.String[]

Kayseri'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Habib Atakan (57) yönetimindeki 38 P 0523 plakalı işçi servis midibüsü, Organize Sanayi Bölgesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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