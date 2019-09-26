Son Dakika Haberleri: Kayseri'de işçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 24 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de işçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 24 yaralı

51 dakika önce

Kayseri'de, işçileri taşıyan servis midibüsünün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Kayseri'de işçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 24 yaralı, System.String[]

Kayseri'de, işçileri taşıyan servis midibüsünün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Orhan Alp'in (39) kullandığı 38 P 1480 plakalı servis midibüsü, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde'de, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile 24 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan midibüs sürücüsü Orhan Alp, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılar, kazanın, sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu meydana geldiğini iddia etti.

Kayseri, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ecem Balcı'nın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
Oğlunu öldüren babaya müebbet hapis istemi Kayınpederini öldüren damattan kan donduran paylaşım: Cehennemi hak edelim Veliaht Prens Bin Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:04:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de işçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 24 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]