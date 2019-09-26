Son Dakika Haberleri: Kayseri'de işçi servisi devrildi 1 ölü, 24 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de işçi servisi devrildi 1 ölü, 24 yaralı

10 dakika önce

Kayseri'de işçi servisi devrildi 1 ölü, 24 yaralıKayseri'de, kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçileri taşıyan midibüs yan yattı.

Kayseri'de işçi servisi devrildi 1 ölü, 24 yaralı

Kayseri'de, kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçileri taşıyan midibüs yan yattı. Kazada midibüs sürücüsü hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19'uncu Caddede meydana gelen trafik kazasında, 38 P 1480 plakalı midibüs sürücüsü Orhan Alp (67), mobilya işçilerini taşıdığı sırada, iddiaya göre, kalp krizi geçirdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 25 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan midibüs sürücüsü Orhan Alp, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de işçi servisi devrildi 1 ölü, 24 yaralı

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ecem Balcı'nın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
Oğlunu öldüren babaya müebbet hapis istemi Kayınpederini öldüren damattan kan donduran paylaşım: Cehennemi hak edelim Son dakika: Veliaht Prens Bin Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:39:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de işçi servisi devrildi 1 ölü, 24 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]