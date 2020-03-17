Kayseri'de işçi servisi devrildi: 21 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de işçi servisi devrildi: 21 yaralı
6 saat önce
Kayseri'de fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:48 Kaynak: AA
Kayseri'de fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Yüksel Ş. idaresindeki 38 P 1722 plakalı fabrika işçilerini taşıyan midibüs, Şehit Taha Carım Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 21 işçiden hafif yaralı olan 13'üne sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi, 8 işçi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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