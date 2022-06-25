Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

25.06.2022 09:49
Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 9 kişi yaralandı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Sindelhöyük Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 TE 668 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 8 fabrika işçisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Sindelhöyük, Develi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı - Son Dakika
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