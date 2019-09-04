Son Dakika Haberleri: Kayseri'de işçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayseri'de işçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

2 saat önce

Kayseri'de işçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı varKAYSERİ - Kayseri'de işçi servisinin karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Kayseri'de işçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

KAYSERİ - Kayseri'de işçi servisinin karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Beyazşehir semtinde 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Bir aracın takla attığı kaza yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kaza sonrasında olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hava almak için otomobilden inen anne ve kızlarına araba çarptı: Anne can verdi
TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu Eşini seccade üzerinde öldüresiye döven koca, tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:49:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de işçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]