Kayseri'de işçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

KAYSERİ - Kayseri'de işçi servisinin karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Beyazşehir semtinde 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Bir aracın takla attığı kaza yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kaza sonrasında olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.