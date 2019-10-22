Kayseri'de işçi servisi takla attı, çok sayıda yaralı var
1 saat önce
Kayseri'de işçi servisinin takla atması sonucu çok sayıda işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:35 Kaynak: İHA
Kayseri'de işçi servisinin takla atması sonucu çok sayıda işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan inen bir işçi servisi, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Meydana gelen kazada çok sayıda işçi yaralanırken, olay yerine ambulanslar, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
(Turan Bulut/İHA)
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