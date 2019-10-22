Son Dakika Haberleri: Kayseri'de işçi servisi takla attı, çok sayıda yaralı var
Son Dakika Güncel Kayseri'de işçi servisi takla attı, çok sayıda yaralı var

Kayseri'de işçi servisi takla attı, çok sayıda yaralı var

1 saat önce

Kayseri'de işçi servisinin takla atması sonucu çok sayıda işçi yaralandı.

Kayseri'de işçi servisi takla attı, çok sayıda yaralı var, System.String[]

Kayseri'de işçi servisinin takla atması sonucu çok sayıda işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan inen bir işçi servisi, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Meydana gelen kazada çok sayıda işçi yaralanırken, olay yerine ambulanslar, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

(Turan Bulut/İHA)

Melikgazi, Kayseri, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:35 Kaynak: İHA
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