Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı, System.String[]

Kayseri'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Serbest Bölge girişinde 38 P 1767 ile 38 P 0081 plakalı minibüsler yolda oluşan aşırı buzlanma nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüslerden biri devrilirken diğeri de yoldan çıktı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Kazada yaralanan 17 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan minibüsler, incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:44 Kaynak: İHA
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