Kayseri'de işçilerin minibüsü devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, işçilerin taşındığı minibüsün şarampole devrildiği kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Başköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AGE 223 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 7 fabrika işçisi, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma da kazayla ilgili inceleme başlattı.