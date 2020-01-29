Kayseri'de işçinin kopan 3 parmağı yerine dikildi - Son Dakika

KAYSERİ'de, Ahmet Bilge'nin (42), fabrikada testereyle boru keserken kesilen 3 parmağı, hastanede 6 saat süren operasyonla yerine dikildi.

Organize Sanayi Bölgesi 'nde faaliyet gösteren fabrikada boru keserken sol elini testereye kaptıran Ahmet Bilge'nin 3 parmağı koptu. Bilge, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. Bilge'nin kopan parmakları da özel bir kaba konularak hastaneye götürüldü. Bilge, Uzman doktorlar Kaan Gürbüz ve Yakup Ekinci tarafından ameliyata alındı. Bilge'nin kopan parmakları, Gürbüz ve Ekinci'nin 6 saat süren operasyonu sonucunda yerine dikildi. Kayseri Şehir Hastanesi ekibinin hızlı, koordineli ve son teknolojik cihazları kullanarak müdahale ettiği Bilge, uygulanan tedaviler sonucunda kısa sürede parmaklarına yeniden kavuştu. Parmakları yeniden yerine dikilen Bilge, boru keserken parmaklarını testereye kaptırdığını söyleyerek, "Hemen hastaneye getirdiler. Ameliyat sonrasında elimdeki kesiden dolayı oluşan ölü hücrelerin hızlı tamiri açısından hiperbarik tedavisi görmeye başladım. 10 gün sonunda doktorlarım 'yarada hızlı bir şekilde kuruma ve iyileşme var' dediler. Sonra ben de fark ettim ki parmaklarımı çok iyi oynatmaya başladım. Doktorlarım başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Hastaya yapılan operasyonla ilgili olarak bilgi veren Op. Dr. Yakup Ekinci ise, "Bize geldiğinde hastamız sol el avuç içinden testere ile yaralanma söz konusuydu. Sol el 3-4 ve 5'inci parmakları ampute şekilde bize gelmişti. El cerrahisi ekibimizle başarılı bir şekilde operasyonu tamamladık. Sağlık durumu iyi" diye konuştu.